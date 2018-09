Festas de Nossa Senhora da Luz arrancam com bênção das grávidas e animação musical

Teve início a edição de 2018 das festas religiosas dos Fenais da Luz, em honra de Nossa Senhora da Luz, com a Primeira Comunhão, no passado domingo

Na próxima quarta-feira (dia 5), será celebrada a Eucaristia do Emigrante, com uma recepção na Junta de Freguesia, em homenagem pelo seu contributo para o restauro da Igreja. Na quinta-feira será rezado o Terço do Rosário.



No próximo sábado (dia 8), pelas 12:00 horas, prestarão homenagem a Nossa Senhora da Luz os motards, os carros, os táxis, os clubes, as associações e os empresários da freguesia e quem quiser juntar-se à cerimónia de bênção. Neste dia será celebrada a Natividade da Virgem Santa Maria, com a Profissão de Fé.



No domingo, a Missa Solene, às 12:00 horas, incluirá a bênção das mães grávidas, cumprindo uma tradição antiga de as mães pedirem protecção à Senhora da Luz durante a sua gravidez e um parto feliz. A procissão sairá às 17:30 horas, acompanhada por quatro bandas filarmónicas, uma das quais vinda de Aldeia Grande (Torres Vedras), no âmbito de um intercâmbio cultural.



Na terça-feira encerrará a festa a aparição da imagem de Nossa Senhora da Luz, com uma Celebração da Luz e fogo de artifício.

As festas da padroeira dos Fenais da Luz, freguesia com mais de 500 anos, serão recheadas de eventos culturais: passeio de bicicletas, torneio de pesca, o maior Bazar dos Açores, a tenda Brinkarte, a exposição “Saberes” (Idosos da Casa do Povo e do Centro Social e Cultural), o cortejo alegórico de oferendas, arrematações, os Grupos Musicais “Bora Lá Tocar” e “Nova Era”, cantigas ao desafio, concertos filarmónicos, Filipe Frazão & amigos, e, sobretudo para os mais jovens, o famoso artista musical PLAY.

Os Fenais da Luz são também conhecidos pela sua comida e doçaria. Durante todos os dias os fenaenses confeccionarão pratos típicos da freguesia, que os visitantes poderão degustar em tendas, barracas e tascas: quinta-feira, Prova de Sopas (21 variedades); sexta-feira, noite do chicharro; sábado, noite da carne guisada; domingo, petiscos variados; segunda-feira, feijoadas de carne e de marisco, e dobrada; terça-feira, torresmos, molho de fígado, brancos, debulho e pé de torresmo. Todos os dias haverá, na Loja, venda de malassadas, licores, compotas e doces diversos.