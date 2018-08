Festas da Praia 2018 obrigam a alterações de trânsito e estacionamento

As Festas da Praia 2018 começam na próxima sexta-feira, dia 3 de agosto, e vão obrigar a várias alterações à circulação e estacionamento automóvel nas principais artérias do centro histórico da cidade da Praia da Vitória. Este ano voltam também a existir recomendações sobre a colocação de cadeiras ao longo do arraial das festividades.

Neste sentido, a Câmara Municipal da Praia da Vitória já fez publicar em vários locais de visibilidade pública um conjunto de informações à população, relativamente às alterações de trânsito, num período que teve início na terça-feira, dias 31 de julho e prolonga-se até dia 14 de agosto.

Desta forma, no que diz respeito à interrupção total ou parcial do trânsito automóvel, a autarquia informa, em nota de imprensa que, de 3 a 12 de agosto, entre as 19 horas e as 03 horas, na Avenida Álvaro Martins Homem, Rua da Alfândega e Circular Interna (entre a Rotunda da Doca e o entroncamento com a Rua Padre Cruz), Rua de Jesus e Praça Francisco Ornelas da Câmara, será proibido circular.

De igual modo, no período das Festas e entre as mesmas horas, no Caminho do Facho, o trânsito far-se-á apenas no sentido descendente. Ainda de 3 a 12 de agosto, o trânsito na Rua Padre Cruz circulará em sentido inverso (Norte-Sul), sendo o estacionamento automóvel, neste arruamento, proibido durante todos estes dias.

Já entre os dias 4 e 10 de Agosto, das 16 horas às 03 horas, na Rua de Jesus, Praça Francisco Ornelas da Câmara e Av. Álvaro Martins Homem, bem como a partir das 19 horas, nas Ruas Comendador Francisco José Barcelos e Padre Francisco Rocha de Sousa, o trânsito será fechado.

Por sua vez, no dia 5 de agosto, devido à realização de Coroação e Bodo, das 11 horas às 15 horas, na Praça Francisco Ornelas da Câmara, Rua de Jesus, Rua Conselheiro Nicolau Anastácio, Rua Mestre do Campo e Largo da Luz, o trânsito estará interrompido.

Da parte da tarde, entre as 16h30 e as 20 horas, devido à realização da Procissão de Santa Rita, na via compreendida entre a Igreja de Santa Rita, o Posto Um e a Presa do Rato, será também proibida a circulação de veículos.

Quanto a proibições, nota ainda para o dia 12 de agosto, a partir das 03 horas da madrugada, na Av. Álvaro Martins Homem, Rua da Alfândega e Praça Francisco Ornelas da Câmara, devido aos preparativos para a Procissão dos Marítimos.





Táxis e estacionamento

Irão registar-se também algumas alterações ao nível das praças de táxis, passando estes a estacionar ao longo do último troço da Rua de São Paulo, após o entroncamento com a Rua de São Salvador, ficando a Rua de São Paulo toda ela interdita ao trânsito automóvel, exceção feita a taxistas. Na Rua Corregedor José de Mesquita manter-se-á a circulação normal. Entretanto, entre 3 e 12 de agosto, os táxis estacionarão também na Circular Interna da Praia da Vitória, entre as 20 horas e as 04 horas.

No que diz respeito ao estacionamento, registam-se igualmente algumas alterações. De destacar que, desde o passado dia 31 de julho e até ao próximo dia 14 de agosto, os parques de estacionamento junto ao mercado de produtos biológicos e junto à Feira de Gastronomia estão interditos e encerrados.

Considerando a necessidade de todos poderem chegar ao centro da cidade para assistirem e desfrutarem das maiores festividades da Praia da Vitória, o município indica várias alternativas à circulação automóvel.

Assim, como vias alternativas à interrupção na Av. Álvaro Martins Homem, Rua da Alfândega e Circular Interna (entre a Rotunda da Doca e a Rua Padre Cruz), a Câmara Municipal aponta a Rua Conde Vila Flor, a Rua Duque de Palmela e as Figueiras do Paim.

Já no que toca ao fecho da Praça Francisco Ornelas da Câmara, sugere-se a circulação pelas ruas Capitão Borges Pamplona, São Salvador e Gervásio Lima. A alternativa de circulação à Rua de Jesus será a Rua da Artesia e a Av. Paço do Milhafre.

Por fim, como vias alternantes às ruas Comendador Francisco José Barcelos e Padre Francisco Rocha de Sousa, a autarquia recomenda a circulação pelas Figueiras do Paim, Estrada 25 de Abril, Estrada da Circunvalação e Rua Nossa Senhora da Saúde.





Cadeiras para desfiles com horas e regras

Uma referência ainda para a colocação de cadeiras ao longo das principais artérias que constituirão o arraial das Festas da Praia 2018. Considerando alguns abusos que se vinham verificando, a Câmara Municipal da Praia da Vitória adotou, de algum tempo esta parte, regras e recomendações, sendo totalmente proibida a colocação de cadeiras e/ou bancos antes das 19 horas da próxima sexta-feira, dia 3 de agosto. A partir desta data, todas as cadeiras que sejam colocadas devem ter em atenção que não podem, impedir os normais acessos a moradias de habitação e estabelecimentos comerciais. Caso se registe alguma destas proibições podem as mesmas ser retiradas por forma a regularizar os acessos.