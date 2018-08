Festa solidária em Lisboa em prol de bar destruído por incêndio em Ponta Delgada

O Sabotage Club, em Lisboa, organiza, no próximo dia 7 de setembro, uma festa solidária com as receitas a reverterem para o Raiz Club, espaço de diversão noturna em Ponta Delgada destruído por um incêndio em maio.

"As chamas destruíram o espaço e tudo o que existia dentro dele. Mas estas chamas não destruíram as histórias e é por elas existirem que o Sabotage vai fazer uma noite especial de rock'n'roll onde o dinheiro conseguido vai servir para ajudar na reconstrução do bar", diz nota divulgada pelo Raiz Club.

A noite do dia 7 de setembro levará ao Sabotage nomes como Cows Caos, The Dirty Coal Train, The Twist Connection, Victor Torpedo e ainda "um convidado surpresa".



O incêndio no Raiz deu-se em 31 de maio e não causou feridos, tendo-se registado apenas danos materiais.

O espaço encontra-se em obras e encerrado desde então.

Os responsáveis do Raiz dizem-se "com um sentimento infinito de gratidão a esta iniciativa do Sabotage" e agradecem desde já a "todos os envolvidos" no evento.