Festa em Ponta Delgada aposta em componente ambiental

A quinta edição da festa branca "PDL White Ocean" está marcada para o dia 03 de agosto em Ponta Delgada, Açores, apostando numa componente ambiental com decoração feita através de materiais reutilizados, foi hoje divulgado.

Em conferência de imprensa, o presidente da câmara municipal da maior cidade dos Açores, José Manuel Bolieiro, destacou a "característica de sensibilização ambiental" do evento, salientando o facto de a "decoração ter material ligado à atividade marítimo-turística" e ser composta em "cerca de 60%" por material reciclado.

O autarca adiantou que a edição deste ano terá a novidade de uma "White Friday", na véspera do evento, em que o comércio tradicional estará "aberto pela noite dentro" para promover "os estabelecimentos e os negócios locais".

Para José Manuel Bolieiro, é "notória a mobilidade" que o evento "provoca não só em São Miguel mas também nas outras ilhas", com as unidades hoteleiras "esgotadas nas datas" do "PDL White Ocean".

No total, haverá 20 palcos espalhados pela cidade e uma banda móvel que vai percorrer o centro histórico.

O autarca destacou ainda a importância de os "grandes eventos terem uma pedagogia para a lógica da reutilização, isto é, sempre que possível, evitar o plástico" e promover a utilização dos descartáveis.