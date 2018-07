Festa do Chicharro 2018 em contagem decrescente

Segundo nota da autarquia, na freguesia da Ribeira Quente, estão definidas três zonas para campismo autorizado, nomeadamente, a zona por cima da praia, no polidesportivo e na zona da ribeira.

Depois da Ribeira Quente estar lotada, o estacionamento far-se-á nas Furnas, como tem vindo a habitual, sendo que será destinado um lugar próprio, no final da Rua dos Moinhos, devidamente assinalado, para o estacionamento do 'Chicharro'.

Também nas Furnas o ponto dos autocarros será feito no mesmo local, com saídas para a Ribeira Quente na quinta-feira a partir das 17 horas; na sexta-feira, depois das 16horas e no sábado a partir das 15 horas. O último horário de saída da Ribeira Quente via Furnas será às 7 da manhã para todos os dias do festival.

Do cartaz recorde-se, fazem parte nomes como Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra e Fernando Daniel; bem como Danny Avila, I Love Baile Funk, Overule & MC Landu BI e André Henriques, além das bandas e Dj’s regionais Musix, Fat of the Land, Sara Cruz Trio, Kevin Piques, Play e Soulsky.

O último dia do da Festa do Chicharro será dedicado à criançada com o musical do Capuchinho Vermelho, uma tarde que contará também com outras atrações, designadamente pula-pulas, modelagem de balões, pinturas faciais entre outras actividades.