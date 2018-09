Festa do Avante! arranca hoje com intervenção do líder do PCP

A 42.ª edição da Festa do Avante!, que funciona simultaneamente como ‘rentrée’ comunista para o ano político, arranca esta sexta-feira na Atalaia, Seixal, com a presença do secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.

A decorrer até domingo, a festa comunista tem a sua cerimónia de abertura marcada para as 19 horas (menos uma hora nos Açores) com intervenções de Jerónimo de Sousa e do diretor do jornal Avante!, Manuel Rodrigues, e ainda do líder da JCP, Francisco Araújo.

As intervenções políticas deverão ficar marcadas pelas questões orçamentais, no campo da devolução dos rendimentos aos trabalhadores e pensionistas.

O primeiro dia da festa inclui, além do programa cultural, debates sobre a Europa, transportes públicos e até sobre o capitalismo, este último subordinado ao tema “A história não termina aqui - Socialismo é o futuro”, em que participam os dirigentes Vasco Cardoso, Paulo Sá, Agostinho Lopes e Ilda Figueiredo.

No primeiro dos três dias da festa, os visitantes poderão ainda assistir a tributos às independências e a um “Concerto em louvor do homem", inserido no bicentenário de Karl Marx.

Segundo a organização, a festa vai ter como temática dominante o segundo centenário do nascimento do filósofo alemão Karl Marx, autor da emblemática obra "O Capital" e também do "Manifesto Comunista".

No programa cultural, a 42.ª Festa do Avante! vai contar com músicos como Xutos & Pontapés, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Dead Combo, Capitão Fausto, Legendary Tiger Man e Boss AC, entre os quase 40 espetáculos nos dois palcos principais.