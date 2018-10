Festa das Vindimas 2018 em Vila Franca do Campo

As mais lidas

Trata-se de "um marco na nossa atividade lionística por nos permitir angariar fundos para as diferentes ações realizadas durante o ano lionístico, com o objetivo primeiro de servir a população vilafranquense", refere a organização.

O evento decorre no pavilhão AçorArena, em Vila Franca do Campo, pelas 13 horas, onde decorrerá um almoço convívio, de sabores tradicionais, em que o companheirismo, a confraternização e a boa disposição não irão faltar.

O Lions Clube de Vila Franca, leva a cabo, no próximo sábado, dia 13 de outubro, a tradicional Festa das Vindimas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok