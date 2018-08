Festa Branca no Convento a 18 de agosto

O Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz de Lagoa, acolhe, no próximo dia 18 de agosto, mais uma edição da Festa Branca

Numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lagoa irá primar, este ano, de acordo com nota, com uma abertura alusiva à temática da presença dos franciscanos na Lagoa, bem como fará uma alusão dos vários 'oitos' inerentes na data da sua realização e naquela que é a sua oitava edição.





Como habitual, o evento irá valorizará o artesanato açoriano, com particular destaque para a cestaria de João e Alcidio Andrade, onde o tradicional trevo será um dos principais elementos decorativos.





Em termos de animação musical, a Festa Branca do Convento conta com as presenças da Banda.Com, Oceanus, DJ Kevin Piques e DJ Rudy Piques.





Na abertura, para além de um espetáculo surpresa que irá envolverá vários grupos locais, contará igualmente com a atuação da banda musical lagoense Umbrella’s Dream.





Refira-se que o jardim do Convento dos Franciscanos servirá de zona de confraternização onde ficarão localizados vários bares, revestidos por uma decoração que irá valorizar a reciclagem e a preservação do ambiente, nomeadamente com uma ação de recolha de copos, onde os participantes receberão um chapéu ou um pin alusivo à Festa Branca 2018.





A Festa Branca inicia às 23 horas, sendo que o número de pessoas que o Convento dos Franciscanos consegue receber é limitado, frisa a nota. Desse modo, os bilhetes de entrada encontram-se à venda na Pousada da Juventude de Lagoa e no Gabinete de Atendimento ao Município, pelo valor ainda de 15 euros, sendo certo que o valor aumenta para 20 euros, a partir do dia 6 do mês de Agosto.