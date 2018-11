FESAP marca greve ao trabalho extra nos hospitais EPE a partir de 3 de dezembro

As mais lidas

A FESAP vai enviar, ainda esta semana, uma queixa à Provedora da justiça, com o objetivo de que seja reposta a legalidade nos hospitais EPE, nomeadamente em relação aos horários de trabalho e às carreiras.

A paralisação decorrerá "após a jornada normal de trabalho diário, nos feriados e dias de descanso", entre as 00:00 de dia 03 de dezembro e as 24:00 de dia 30 de abril de 2019.

O pré-aviso de greve emitido pela federação sindical abrange todos os trabalhadores dos hospitais EPE, "independentemente da natureza do seu vínculo, cargo ou função ou setor de atividade".

