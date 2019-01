Ferreyra fora dos convocados do Benfica para visita ao Santa Clara

O avançado argentino Facundo Ferreyra não faz parte da lista de convocados do Benfica, para a deslocação ao reduto do Santa Clara, esta sexta-feira, relativa à 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador argentino vai falhar a visita aos Açores, por opção, depois de na ronda anterior ter integrado as escolhas do técnico Bruno Lage, que o lançou na segunda parte do encontro caseiro com o Rio Ave (4-2).

De fora da convocatória voltou a ficar Jonas, desta vez a recuperar de um traumatismo no joelho direito, segundo avançam os ‘encarnados’ no boletim clínico, no qual estão ainda incluídos o extremo Rafa e o nigeriano Tyronne Ebuehi.

Para a deslocação aos Açores, Bruno Lage fez regressar o médio Gabriel e o lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, além de ter chamado o guarda-redes da equipa B Fábio Duarte, que completa o lote de três guardiões chamados.

Benfica, terceiro classificado com 35 pontos, e Santa Clara, nono com 21, jogam na sexta-feira, às 18 horas, no Estádio de São Miguel.

Lista dos 20 convocados

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Fábio Duarte.

Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Yuri Ribeiro.

Médios: Gabriel, Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson, Krovinovic, Cervi e Salvio.

Avançados: Seferovic, Castillo e João Félix.