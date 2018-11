Fernando Santos com todos os jogadores disponíveis no treino de Portugal

A seleção portuguesa voltou esta quarta-feira a treinar na Cidade do Futebol, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores e em que poderá ter desvendado a equipa titular que vai apresentar frente à Itália.

Em Oeiras, Pepe, William Carvalho, Bernardo Silva e André Silva estiveram à disposição do selecionador nacional, depois de na terça-feira terem ficado no ginásio a fazer trabalho de recuperação, completando o grupo de 24 jogadores.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos aos jornalistas, além dos habituais exercícios de aquecimento, Fernando Santos fez uma ‘peladinha' com balizas pequenas, sem guarda-redes, que nesse período trabalharam à parte, e apresentou uma equipa que não deve ficar longe da que vai defrontar a Itália no sábado, em Milão.

Com Pepe castigado, o selecionador nacional colocou José Fonte ao lado de Rúben Dias no centro da defesa, com João Cancelo e Mário Rui nas laterais. Rúben Neves, William Carvalho e Pizzi compuseram o meio-campo, enquanto Bernardo Silva e Bruma ficaram nas alas, no apoio ao ponta de lança André Silva.

Portugal volta a treinar na quinta-feira na Cidade do Futebol, viajando para a Itália ao início da tarde.

Portugal defronta a Itália no sábado, bastando-lhe um empate para vencer o grupo 3 da Liga das Nações A e se qualificar para a ‘final four’, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.