Fernando Santos anuncia convocados para dupla jornada que pode garantir a qualificação

O selecionador Fernando Santos anuncia na quinta-feira a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro2020 de futebol.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo a 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

Após um setembro de sucesso, com triunfos na Sérvia (4-2) e Lituânia (5-1), o selecionador Fernando Santos deverá fazer poucas alterações na lista de convocados, com Pepe, à partida, a protagonizar um esperado regresso à seleção nacional.

O central do FC Porto, que é o sexto mais internacional de sempre, com 106 jogos, esteve na última lista de convocados do selecionador português, mas acabou por não integrar os trabalhos da equipa, devido a lesão.

Com Pepe de regresso, Ferro, que foi há um mês chamado para colmatar a ausência do jogador de 36 anos, deverá ficar de fora, assim como Daniel Carriço, que foi umas das surpresas da última convocatória.

Não são esperadas muitas alterações por parte de Fernando Santos, embora o lado direto da defesa possa trazer novidades, com João Cancelo (Manchester City) e Nelson Semedo (FC Barcelona) a passarem por um momento mais difícil nos respetivos clubes e com Ricardo Pereira a dar nas vistas no Leicester City.

Na frente, André Silva, que tem sido utilizado com frequência no Eintracht Frankfurt, poderá regressar às opções de Fernando Santos para fazer dupla com o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Gonçalo Paciência, que tem sido igualmente aposta na formação germânica.

A conferência de imprensa de apresentação da lista de convocados está agendada para as 12h30 (menos uma nos Açores), na Cidade do Futebol, em Oeiras.