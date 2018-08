Fernando Pimenta vive "o dia mais feliz" da sua vida

As mais lidas

No domingo, Fernando Pimenta defende o título mundial de K1 5.000, distância não olímpica.

Em campeonatos do mundo, o canoísta minhoto, de 29 anos, tinha conquistado o bronze em 2015 e a prata em 2017 nesta distância.

O tricampeão europeu completou a prova em 3.27,666 minutos, batendo por 725 milésimos de segundo o alemão Max Rendschmidt, que ficou com a medalha prata, enquanto o checo Josef Dostal foi o terceiro classificado, a 1,511 segundos do português.

O canoísta português Fernando Pimenta afirmou este sábado que este "é o dia mais feliz" da sua vida, após conquista pela primeira vez o título de campeão do mundo de K1 1.000 metros, em Montemor-o-Velho.

