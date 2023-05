Fernando Pimenta conquista prata em K1 1.000 metros da Taça do Mundo de Poznan

Tal como sucedeu há duas semanas, na primeira etapa, na Hungria, o canoísta, medalha de bronze da distância nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ficou na segunda posição, completando a prova em 03.44,56 minutos, a 1,62 segundos do vencedor, o húngaro Adam Varga, enquanto o também magiar Balint Kopasz foi terceiro.

De resto, o pódio de K1 1.000 metros em Poznan foi exatamente o mesmo que se registou na ronda inaugural da Taça do Mundo, em Szeged.

Ainda hoje, o canoísta natural de Ponte de Lima vai disputar as meias-finais de K1 500 metros, sendo que já assegurou a presença na final de K2 500 metros misto, juntamente com Teresa Portela, no domingo, no mesmo dia em que irá disputar a prova de K1 5.000 metros.