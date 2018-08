Fernando Pimenta campeão do mundo de K1 5.000

As mais lidas

O minhoto procura agora uma medalha individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter alcançado a prata em K2 1.000 em Londres 2012, juntamente com Emanuel Silva.

Fernando Pimenta, tricampeão da Europa dos 1.000 metros, sagrou-se campeão do mundo nesta distância pela primeira vez no sábado, e hoje acrescentou o terceiro título mundial ao seu palmarés.

O português Fernando Pimenta sagrou-se este domingo campeão do mundo de K1 5.000 metros, nos Mundiais de canoagem que decorrem em Montemor-o-Velho, depois de ter conquistado o ouro nos 1.000 metros.

