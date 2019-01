Fernando Andrade assina contrato com o FC Porto por quatro épocas e meia

O avançado brasileiro Fernando Andrade, proveniente do Santa Clara, é o primeiro ‘reforço de inverno’ do FC Porto, tendo assinado um contrato por quatro épocas e meia, anunciou hoje o campeão nacional de futebol no site oficial.

Fernando Andrade, de 25 anos, que rubricou um compromisso até junho de 2023 com o líder destacado da I Liga portuguesa, vai vestir a camisola número 37 dos ‘dragões’ e já estará a partir de hoje à disposição do treinador Sérgio Conceição.

Depois de ter disputado o último jogo pelo Santa Clara na quarta-feira, no qual marcou o único golo da equipa açoriana, de grande penalidade, na derrota por 2-1 na receção ao Tondela, Fernando Andrade chegou ao Porto no dia seguinte, altura em que assinou o contrato com o FC Porto.

O jogador brasileiro, natural de São Paulo, atinge o ponto mais alto da carreira, depois de ter representado no Brasil o São Caetano, Guarani e o Rio Branco e no Japão o Vissel Kobe, antes de chegar a Portugal, em 2015, onde já alinhou no Oriental, Penafiel e Santa Clara.

Fernando Andrade, que esta época marcou quatro golos em 15 jogos pelo clube dos Açores, nono classificado da I Liga, confessou que “jogar no FC Porto é um sonho tornado realidade” e que não teve dúvidas no momento da escolha.

“Desde que cheguei a Portugal, disse a pessoas bem próximas que a minha vontade era jogar no FC Porto, isto há três anos e meio. Hoje, estou a ter essa oportunidade e este é um sonho realizado para mim. Estou muito feliz. A partir do momento em que dei a minha palavra ao presidente não tive qualquer dúvida”, disse o jogador brasileiro.

O novo reforço dos campeões nacionais esclareceu que a admiração pelo emblema portista vem de longe: “Quando estava no Brasil já acompanhava bastante o FC Porto. Lembro-me de ver o Carlos Alberto ser campeão na equipa treinada por José Mourinho. Nunca fui muito próximo dele, mas tenho amigos em comum e lembro-me dele a ser campeão europeu quando eu ainda era pequeno. Essa vontade de jogar aqui, essa ligação ao FC Porto, já vem do Brasil. Não é de agora”, explicou.

Para Fernando Andrade, a entrada no plantel do campeão português é “o maior desafio da carreira”, tendo o avançado prometido muito empenho para alcançar os objetivos do clube.

“Os adeptos podem esperar tudo de mim. Sou um jogador que sempre correu pelo seu clube. Dei sempre o máximo nos clubes por onde passei. Esta é uma grande oportunidade, estou a encarar este desafio como o maior da minha vida e espero aproveitá-lo da melhor maneira. Vou fazer tudo para ser feliz”, frisou.

O brasileiro garantiu ainda que vai fazer tudo para conseguir um lugar na equipa e mostrou-se confiante que isso será possível, pois conhece “bem o futebol português”.