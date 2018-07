Férias de verão com o Museu Carlos Machado nas Sete Cidades

Trata-se de uma atividade organizada pela equipa do Património Cultural Imaterial do Museu, que contará com a presença de cerca de 40 crianças e jovens dos Centros de Atividades de Tempos Livres dos Fenais da Luz e das Sete Cidades, com idades compreendidas entre os 6 os 12 anos.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do “Museu de Território”, um projeto de intervenção junto das comunidades da ilha de São Miguel, cujo principal objetivo é valorizar e divulgar o património natural e cultural, a maior riqueza das comunidades, como ferramenta ao serviço do desenvolvimento sustentável, diz nota do Gacs.

Uma vez que este projeto já ganhou expressão nas freguesias das Sete Cidades e dos Fenais da Luz, com os projetos “Sete Cidades – Para Além da Paisagem” e “Fenais da Luz – Comunidade em Foco”, o programa desta iniciativa inclui várias atividades centradas na valorização e na divulgação do património de ambas as freguesias, entre as quais uma visita ao Centro Experimental de Agricultura Biológica dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, além de outras iniciativas promotoras de aprendizagens através da experimentação empática com o património local, explica a organização.