Feira Quinhentista recria batalhas que definiram Portugal e o papel das ordens sociais

Na apresentação do evento, Alexandre Guadêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande explicou que a temática escolhida apresentará, no recinto da feira, “as principais batalhas que definiram Portugal desde o século XV e que se repercutiram por muita da nossa história até ao século XX, não esquecendo o papel específico de cada ordem social destes tempos de quinhentos", refere nota de imprensa.



Ao longo dos quatro dias de feira os visitantes poderão apreciar diversos momentos que vão desde a “preparação das armas, treino militar e ação nas batalhas, até aos assaltos e defesa.” Alexandre Gaudêncio destacou ainda que, este ano, “teremos a oportunidade de mostrar aos nossos visitantes a importância histórica da nobreza, do clero e também da maioria dos homens que eram do povo.”



Acrescenta a nota de imprensa que haverá lugar para “teatralizações diárias que vão contar uma parte da História local e/ou nacional, com uma duração de cerca de dez minutos a ocorrer nas praças do burgo”. Também será montado um acampamento castrense onde nele se “documentará, na prática e ao vivo, toda a recriação do quotidiano bélico, ocupando-se os seus moradores na limpeza das armas, confeção de cotas de malha, tinturaria, tecelagem, marcenaria, ferreiro, alfageme e ferrador ou cordoaria, enquanto os guerreiros treinarão com lanças, piques, adagas e martelos de armas”.



No que diz respeito à animação, a mesma estará a cargo de vinte grupos, sendo nove deles locais, que irão garantir vários espetáculos musicais de índole quinhentista, dança quinhentista, cinco espetáculos de teatro de fogo, vários espetáculos interativos com o público (com jogos, luta de cena e esgrima artística), espetáculos equestres e várias animações musicais/teatrais itinerantes durante todo o espaço da feira.



Decorrerá ainda e, como tem vindo a acontecer em anos anteriores, um concurso de fotografia subordinado ao tema deste ano com o objetivo fundamental de projetar a Feira Quinhentista que acontece na cidade da Ribeira Grande através do registo fotográfico dos momentos que a compõem ao longo dos quatro dias do evento.



Por último a nota refere que são esperados cerca de 25 mil visitantes na Ribeira Grande ao longo dos quatro dias de Feira Quinhentista, evento que é já uma “referência na agenda dos locais e de todos os que nos visitam por esta altura do ano, havendo até quem já marque férias para poder assistir a esta grande recriação histórica”, destacou Alexandre Gaudêncio.