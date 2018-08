Feira promove mel que sofreu quebras na produção em Vila Pouca de Aguiar

As mais lidas

O certame, que decorre no Parque Termal de Pedras Salgadas, aposta na realização de concursos temáticos como o melhor mel, os melhores rótulos de mel ou os melhores doces confecionados com mel.

É para divulgar e promover esta atividade que a Câmara de Vila Pouca de Aguiar realiza a Feira do Mel, na vila de Pedras Salgadas.

“O mel é pouco, os enxames por vezes morrem e é difícil conseguir manter uma produção estável e fazer um crescimento estável do efetivo”, salientou.

Possui 20 colmeias e a apicultura é um complemento ao seu rendimento. No entanto, ressalvou que esta é uma atividade “com custos” e que, nos últimos anos, tem sido difícil porque os “custos não compensam os lucros”.

“Estes anos têm sido complicados, principalmente por causa do calor intenso em alturas que não deviam ser assim como a chuva e o vento, que são condições que não são muito propícias para as abelhas conseguirem recolher pólen e néctar”, sublinhou João Oliveira, que se assume como um aficionado pela apicultura.

“Este ano as expectativas saíram-nos goradas. Seria expectável termos 16 toneladas e vamos andar pelas 10, 12”, referiu.

No ano passado foi a seca. Este ano, na fase de floração verificaram-se temperaturas muito baixas no final de abril e princípio de maio e, agora, em agosto, foi o excesso de calor que afetou a atividade.

A maior parte dos cerca de 100 produtores de mel de Vila Pouca de Aguiar concilia a atividade profissional com a apicultura, que se tornou num complemento à economia familiar deste concelho do distrito de Vila Real.

A Feira do Mel de Vila Pouca de Aguiar, que decorre entre esta sexta feira e domingo, divulga e promove uma atividade que este ano sofreu uma quebra significativa na produção devido às condições meteorológicas adversas.

