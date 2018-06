Feira do Atlântico reforça aposta na diversificação da oferta gastronómica açoriana

No futuro, a autarquia da Praia da Vitória e e a Escola Profissional da Praia da Vitória pretendem renovar o espaço, apostando na vinda de restaurantes que nunca marcaram presença em certames deste género. A criação de condições especiais para quem integra pela primeira vez esta feira é um dos incentivos à presença de novos restaurantes.



Segundo disse Carlos Armando, vereador da cultura, no decorrer da apresentação do evento "este ano, optamos por apostar na gastronomia regional, pois entendemos que esta é extremamente rica e que deve ser potenciada a nível turístico. O destino Açores encontra-se em expansão e a presença de estrangeiros nas nove ilhas tem vindo a aumentar significativamente. As iguarias açorianas são muito diversificadas e especiais e, por este motivo, devem ser saboreadas também na Praia da Vitória".



"A renovação do conceito da própria feira é algo que a médio prazo pretendemos alcançar. Estamos a definir possibilidades, pretendemos reajustar o próprio espaço e também diversificar a presença das entidades que integram este certame no âmbito das Festas da Praia. Claro que este é um trabalho moroso e que exige algum tempo para ser preparado. Estamos cientes desta situação, no entanto entendemos que é fundamental diversificar a oferta durante as maiores festas concelhias, atribuindo uma nova imagem e considerando as especificidades locais que ano após ano mudam", referiu.



Já Domingos Borges, diretor da Escola Profissional da Praia da Vitória, afirmou, segundo nota, que "o funcionamento da feira, assim como a disposição dos diferentes espaços será idêntico aos anos anteriores, havendo, no entanto, este ano, uma maior aposta na promoção da gastronomia açoriana e também local. É inegável que o turismo na ilha Terceira está a crescer, havendo uma maior procura da gastronomia regional. Por este motivo, os restaurantes "José do Rego", de São Miguel, "Sabores do Chefe" no âmbito espaço Azores By Chef’s e "Tradicional do Ramo Grande”, da ilha Terceira, marcam presença na XIX edição da Feira de Gastronomia do Atlântico". Dos sete restaurantes que integram este certame, três são açorianos, o que vem reforçar a oferta local e regional na feira".



"Gostaria de destacar a vinda do restaurante "Varanda do Parque", proveniente do Ribatejo, à feira. Esta é a primeira vez participam num certame desta natureza e também que visitam os Açores, nomeadamente a Praia da Vitória. Pretendemos, nos próximos anos, continuar a apostar na vinda de outros novos restaurantes à Cidade no sentido de dinamizar a oferta gastronómica existente", destacou.



"Quanto à alteração do conceito da própria feira, esta assenta na implementação de medidas que cativem e facilitem a vinda de restaurantes à Praia da Vitória, concretamente os que nunca integraram este género de feiras, visto que a riqueza gastronómica existente é muito grande. Cabe-nos a nós proporcionar, para além de momentos de convívio num espaço acolhedor, uma ampla seleção de iguarias junto da comunidade", disse.