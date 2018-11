Feira de Artesanato na Madalena

A vila da Madalena, na ilha do Pico, leva a cabo, no próximo dia 24 de novembro, a Feira de Artesanato, a ter lugar no antigo mercado de peixe.

Dedicada à época festiva que se avizinha, o emblemático edifício do antigo mercado de peixe acolhe já este sábado uma Feira de Artesanato, promovida pela Câmara Municipal da Madalena.



Trazendo ao centro da Vila o que de melhor se produz no artesanato picoense, o certame contará com uma vasta diversidade de produtos especialmente dedicados à época natalícia, desde presépios, rendas, pinturas em tecido, entre muitos outros artefactos.



Numa arte em que o “saber de experiência feito é selo de qualidade e garantia da autenticidade do bem cultural que os produtos artesanais encerram, a feira visa promover a atividade artesanal local e regional e, paralelamente, apoiar os artesãos na sua evolução empresarial, divulgando os produtos locais, numa troca mutuamente benéfica para consumidores e vendedores", refere nota da autarquia.