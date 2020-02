Federer operado ao joelho direito e afastado dos ‘courts’ até Roland Garros

“O meu joelho direito tem estado a incomodar-me há algum tempo... Mal posso esperar por voltar a competir. Vemo-nos na [temporada] de relva”, indica a conta oficial da ATP no Facebook, citando o tenista suíço.

Federer, antigo líder do ‘ranking’ mundial e recordista de títulos do Grand Slam, com 20 troféus conquistados, foi submetido a uma artroscopia ao joelho direito na Suíça e vai falhar os torneios do Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami e Roland Garros.