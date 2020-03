Federação Internacional de Voleibol adia Taça Challenger em Gondomar

A FIVB, que tinha adiado a Liga das Nações de 2020, informou, através de comunicado, o adiamento para datas a definir da Taça Challenger masculina e feminina, previstas, inicialmente, para o período de 24 a 28 de junho, em Gondomar e em Zadar, na Croácia.

Os calendários referentes ao voleibol de praia foram igualmente adiados ou suspensos.

Na mesma nota, e face ao adiamento do Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, a FIVB refere ainda “estar em contacto com o COI [Comité Olímpico Internacional] para a revisão do sistema de qualificação” do voleibol de praia.