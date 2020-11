Federação de triatlo cancela três últimas provas da temporada

Em comunicado, a FTP relembra que conseguiu organizar "as provas possíveis do calendário em 2020, seguindo as regras institucionais, cumprindo os requisitos necessários para poder concretizar o calendário da melhor forma, numa altura em que as recomendações eram de suspensão de eventos desportivos ou de condicionamento da sua realização".

Contudo, com as novas diretrizes das autoridades de saúde, a FTP decidiu cancelar as restantes provas do calendário de 2020, o Triatlo da Quinta do Lago, o XIX Triatlo Internacional de Quarteira, que integra a Taça da Europa, e o XXVI Duatlo de Grândola.