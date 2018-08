As mais lidas

Em destaque nesta edição: "Bolieiro não apoia nenhum candidato à liderança PSD/A", "PSD contra fecho da Pousada da Juventude da Lagoa", "Enfermeiros assinam acordo para as 35 horas" e "Mestre Simão sem condições para atracar no porto da Madalena". A fotografia tem como título "Esperadas duas mil pessoas para escorregar em solo agrícola"

Ainda no desporto o Açoriano Oriental realça que "Santa Clara vence Sp. Ideal no teste ao videoárbitro".

"Federação confirma Santa Clara na I Liga" é a manchete desta quarta-feira do Açoriano Oriental.

