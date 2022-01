FC Porto vence Paços de Ferreira com reviravolta

Depois de Nuno Santos ter colocado os pacenses em vantagem, aos 19 minutos, a recuperação portista foi assinada com os tentos de Luís Diáz, aos 44, e Wendell, aos 52, num jogo em que o avançado ‘azul e branco’ Taremi foi expulso aos 90+5, por simular uma grande penalidade.

Com este resultado, os ‘azuis e brancos’, que amealharam o terceiro triunfo consecutivo na Liga, seguem no segundo lugar, com 20 pontos, menos um do que o líder Benfica e mais três em relação ao Sporting, que têm ambos menos um jogo realizado.

Já o Paços de Ferreira, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer (três empates e uma derrota), fica, provisoriamente, no nono lugar, com nove pontos somados.

Depois da goleada (5-1) sofrida a meio da semana, frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição operou seis alterações no ‘onze’ portista, promovendo as entradas de Pepe, João Mário, Wendell, Vitinha, Francisco Conceição e Evanilson, estes dois últimos em estreia como titulares esta época.

A equipa portuense não se ressentiu das mexidas e até entrou a querer resolver cedo o desafio, com os remates de Uribe e Vitinha, ainda antes do quarto de hora, a servirem de ameaças.

Ainda assim, o Paços de Ferreira, que surgiu com Eustáquio como única novidade no ‘onze’, não se intimidou com o inicial atrevimento contrário, e já depois de algumas movimentações interessantes ‘gelou’ o Dragão, ao apontar o golo inaugural do desafio, aos 19 minutos.

Numa jogada iniciada por Denilson, Lucas Silva ainda esboçou um primeiro remate que o guardião do FC Porto, Diogo Costa, afastou com os pés, mas, na recarga, surgiu Nuno Santos com um remate indefensável para o 1-0.

A eficácia pacense acicatou o FC Porto a reagir de imediato, mas, apesar da pressão exercida, a clarividência não estava a ser a melhor, e apenas um livre de Vitinha e um remate de Wendel assustaram os visitantes.

No entanto, quando a vantagem do Paços parecia que iria durar até ao intervalo, os ‘dragões’ resgataram o empate já aos 44 minutos, numa jogada iniciada e finalizado por Luís Díaz, que, após combinação com Taremi, teve um ‘tiro’ fulgurante para o 1-1.

O tento tardio motivou durante o tempo de descanso os ‘dragões’, que regressaram ao jogo com a mesma toada pressionante, em busca da reviravolta, frisada com um cabeceamento de Evanilson à barra, na sequência de um canto.

A insistência portista deu frutos aos 52 minutos, também num canto, num lance em que o guardião do Paços, André Ferreira, ainda sacudiu num primeiro instante, mas não evitou que Wendell surgisse ao segundo poste para assinar a 2-1.

Pela primeira vez em posição de desvantagem, o Paços de Ferreira não despediu o ‘fato de trabalho’ e foi em busca de nova igualdade, tentando forçar alguns erros do adversário.

Nuno Santos, ainda antes da hora de jogo, esteve perto desse objetivo, com um centro-remate que acabou devolvido pelo poste da baliza dos ‘dragões’, que assimilaram o aviso e ainda foram em busca do golo da tranquilidade.

Ainda antes de Taremi ter sido expulso, aos 90+5, por acumulação de amarelos, os ‘azuis e brancos’ rondaram novo tento, num livre de Sérgio Oliveira e num cabeceamento de Uribe, mas não superaram o guardião André Ferreira, que fez o 2-1 prevalecer até ao final.