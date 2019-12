FC Porto vence em Chaves e passa à 'final four' da Taça da Liga

Apesar de o empate servir às aspirações 'azuis e brancas', os portistas não deram qualquer hipótese à equipa flaviense, a quem apenas a vitória interessava, e chegaram ao intervalo a vencer já por 3-0, com dois golos de Soares, aos oito e 16 minutos, e um de Marega, aos 26.

Já com o jogo decidido, a fase final da partida voltou a ter alguma emoção, com o Chaves a marcar dois golos, por Platiny (78) e André Luís (84), e o FC Porto um, através de Luis Díaz (80).

Com o triunfo, o FC Porto venceu o grupo D com nove pontos e vai defrontar na 'final four', que se vai disputar em Braga entre 21 e 25 de janeiro, o Vitória de Guimarães, vencendor do grupo B.