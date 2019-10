FC Porto revalidou Supertaça de hóquei em patins em jogo equilibrado

As mais lidas

No mesmo minuto, Jorge Silva viu também cartão azul, numa falta que resultou numa grande penalidade, que Gonçalo Alves transformou em golo na recarga à defesa do guarda-redes adversário.

Aos 49 minutos, Jordi Bargalló viu o cartão azul por falta sobre Reinaldo Garcia. Na marcação do livre direto, Benedetto não conseguiu desfeitear Nélson Filipe.

A equipa portista chegou à igualdade aos 36 minutos, num remate fortíssimo de Sérgio Mira e adiantou-se no marcador aos 40, por Giulio Cocco, na cobrança de um livre direto, a penalizar o adversário pela 10.ª falta cometida.

No início da segunda metade, aos 29 minutos, o espanhol Marc Torra colocou de novo a Oliveirense em vantagem, na marcação de um livre direto a castigar a 10.ª falta do FC Porto.

O jogo estava ‘taco a taco’ e o golo do empate surgiu aos 23 minutos, num excelente gesto técnico de Marc Torra, que levantou a bola e rematou para o fundo da baliza portista.

Os ‘azuis e brancos’, atuais campeões nacionais, operaram a reviravolta no marcador aos 16 minutos, por Sérgio Miras, na marcação de uma grande penalidade.

