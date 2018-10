FC Porto recebe Feirense com os olhos postos na liderança da I Liga

O FC Porto pode chegar hoje à liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso vença em casa o Feirense, capitalizando a derrota do Benfica e o empate do Sporting de Braga na oitava jornada.

Com 15 pontos, e três semanas após a derrota no 'clássico' da Luz (1-0), os 'dragões' podem chegar à liderança, com os mesmos pontos do Braga, mas uma melhor diferença de golos, depois de os bracarenses terem empatado com o Vitória de Guimarães na sexta-feira (1-1), abrindo o caminho da liderança ao Benfica.

Os 'encarnados' não aproveitaram e sofrerem no sábado a primeira derrota no campeonato, perdendo por 2-0 na visita ao Belenenses, e correm o risco de caírem para o terceiro posto, em igualdade com o Rio Ave, que bateu em casa o Desportivo de Chaves (1-0).

O Sporting, que desceu para sexto, com 13 pontos, também pode beneficiar e, se ganhar ao Boavista, sobe a quarto ou quinto, ficando a dois pontos do primeiro lugar, depois de ter sido derrotado pelo Portimonense na jornada anterior.

O Santa Clara, que venceu no terreno do Desportivo das Aves (2-0), último classificado, e é o quinto, com 14 pontos, prosseguindo na luta pelo acesso à Liga Europa.

A tentar escapar à zona de despromoção, o Tondela (16.º, com seis pontos), recebe o Vitória de Setúbal, que quebrou uma série de cinco jogos sem ganhar com um triunfo sobre o Moreirense, para se instalar no 12.º, com oito pontos.

Após esse jogo, a equipa de Moreira de Cónegos ficou logo acima da linha de despromoção (15.º, com sete pontos) e recebe agora o Marítimo, que se apresenta no Minho com 10 pontos (9.º), após duas derrotas seguidas e um empate.