FC Porto procura ‘oitavos’ da Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal

O FC Porto procura este domingo qualificar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, na receção ao Vitória de Setúbal, no único duelo do dia entre equipas da I Liga.

Os ‘dragões’, segundos classificados do campeonato com 28 pontos, recebem os setubalenses, 12.ºs com 12, na estreia do espanhol Julio Velázquez no comando técnico dos sadinos, após suceder a Sandro Mendes.

Além deste embate entre FC Porto e Vitória de Setúbal, marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, às 17:30, disputam ainda a quarta eliminatória outros quatro emblemas do principal escalão.

Moreirense e Belenenses SAD defrontam, respetivamente, Mafra, em casa, e Desportivo de Chaves, fora, ambos da II Liga, enquanto Paços de Ferreira e Rio Ave recebem adversários do Campeonato de Portugal, casos de Sanjoanense e Alverca, ‘carrasco’ do Sporting na ronda anterior.

A eliminatória contempla ainda três jogos entre formações do terceiro escalão, garantindo a presença de, pelo menos, cinco clubes do Campeonato de Portugal no sorteio dos ‘oitavos’, na terça-feira, juntamente com Sertanense e Sporting de Espinho.

Santa Clara, Famalicão, Sporting de Braga e Benfica, da I Liga, e Varzim e Académico de Viseu, da II Liga, são as outras equipas já qualificadas para a próxima ronda.