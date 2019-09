FC Porto procura igualar Benfica na receção ao Santa Clara

O FC Porto ocupa o terceiro lugar, com 12 pontos, a três dos campeões nacionais, que venceram no sábado na visita ao Moreirense (2-1), e a um do Famalicão, que tem menos um jogo, enquanto o Santa Clara segue no oitavo lugar, com os mesmos oito pontos de Sporting e Tondela.

Os ‘azuis e brancos’, que procuram o quinto triunfo seguido no campeonato, e os açorianos, que não perdem há quatro jogos, defrontam-se a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

O primeiro jogo do dia está marcado para as 15:30 e vai opor o Gil Vicente, que soma quatro jogos sem vencer, ao Boavista, sem derrotas na competição, que ocupa o quinto lugar com nove pontos, em Barcelos.

Mais tarde, a partir das 18:00, o Tondela, sétimo com oito pontos, recebe o Vitória de Guimarães, 10.º com seis, ao mesmo tempo que o Vitória de Setúbal, 11.º com seis, recebe o Portimonense, 14.º com quatro.

A sexta ronda da I Liga encerra com a receção do Sporting ao Famalicão, às 21:00, já depois de o Sporting de Braga defrontar o Marítimo, no Minho, às 19:00.