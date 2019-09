FC Porto ‘obrigado’ a vencer para se manter junto de Famalicão e Benfica

Os ‘dragões’ partem para este encontro na terceira posição, com 15 pontos, menos três do que os ‘encarnados’ – que venceram no sábado o Vitória de Setúbal (1-0) - e a quatro do surpreendente líder Famalicão, que não larga o topo da classificação, depois de superar em casa o Belenenses SAD, por 3-1.

A equipa de Sérgio Conceição está numa fase afirmativa, com cinco vitórias consecutivas no campeonato, mas enfrenta um adversário num momento igualmente positivo.

O Rio Ave, de Carlos Carvalhal, está instalado no quinto lugar, com 10 pontos, e até causou sensação esta semana, ao vencer (2-1) o Sporting para a Taça da Liga, naquele que foi já o segundo triunfo dos vila-condenses em Alvalade esta época.

A abrir este domingo de futebol está a receção do Vitória de Guimarães, sexto classificado, ao Paços de Ferreira, que ocupa o 17.º posto, num encontro agendado para as 16:00. À mesma hora (menos uma nos Açores), Santa Clara, nono, com oito pontos, e Gil Vicente, 13.º, com seis, medem forças pela vitória.

Por fim, o Sporting de Braga, comandado pelo treinador Ricardo Sá Pinto, vai tentar corrigir a partir das 18:00, em Portimão, o mau arranque no campeonato.

Os bracarenses estão num pouco habitual 15.º lugar, com apenas cinco pontos, tantos quanto o Portimonense, do técnico António Folha.

A sétima jornada conclui-se apenas na segunda-feira, com a deslocação do Sporting, já sob a orientação de Silas, ao reduto do Desportivo das Aves.