FC Porto e Benfica procuram encurtar a distância para o líder Sporting

No ‘intervalo’ da eliminatória com o Chelsea, dos quartos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto, segundo classificado, atua no terreno do atual 10.º classificado do campeonato e, em caso de triunfo, fica provisoriamente a cinco pontos do Sporting, que só joga domingo, em casa, perante o Famalicão.

Este será o terceiro embate entras as duas equipas esta temporada (4-3 na primeira volta e 2-1 para a Taça de Portugal, ambos no Dragão), numa altura em que o Tondela vem do seu primeiro triunfo fora de portas (2-1 em Guimarães) e que apresenta um bom registo no seu estádio, com apenas três derrotas em 12 jogos.

O encontro está agendado para as 18:00.

Mais tarde, às 20:30, o Benfica, terceiro posicionado, a 11 pontos do Sporting, defronta na Mata Real o Paços de Ferreira, quinto e equipa sensação do campeonato, no que promete ser um teste bem difícil para a formação de Jorge Jesus.

Os ‘encarnados’ vão tentar somar o sexto jogo seguido a vencer na I Liga e o sétimo sem sofrer golos, perante um Paços de Ferreira que vem de um desaire no campo do Famalicão (2-0).

Na primeira volta, a equipa de Pepa esteve a segundos de sair da Luz com um empate, mas o Benfica acabou por marcar o tento da vitória já nos ‘descontos’ (2-1).

Também hoje, o Marítimo recebe o Farense (15:00) e o Boavista defronta o Rio Ave (15:30), no Estádio do Bessa.

Na sexta-feira, no arranque da ronda, o Portimonense recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, no encontro que marcou a estreia do técnico Bino Maçães na formação minhota.