FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense vitoriosos na Liga Europeia de hóquei em patins

As equipas do FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense, todas a jogar em casa, entraram da melhor forma na Liga Europeia de hóquei em patins e obtiveram este sábado o pleno de vitórias na jornada inaugural.

No duelo luso-francês, o FC Porto e a Oliveirense impuseram-se, respetivamente, a Saint-Omer, por 6-2, e Dinan Quevert, por 6-4, e no luso-italiano, o Sporting venceu o Forte dei Marmi, por 2-1, e o Benfica o HRC Monza, por 3-1.

A Oliveirense encontrou alguma resistência por parte do campeão francês, que esteve por três vezes em vantagem (0-1, 1-2 e 2-3), mas chegou ao triunfo com golos de Emanuel Garcia (dois), Marc Torra (dois), Xavier Barroso e Ricardo Barreiros.

O FC Porto, a jogar em Vila Praia de Ancora, casa emprestada devido ao castigo de interdição do Dragão Caixa, alcançou um triunfo folgado sobre o Saint Omer, com golos de Gonçalo Alves (2), Nalo Garcia (2), Giulio Cocco e Rafa Costa.

A Oliveirense assumiu a liderança do grupo A, que só fica concluído domingo com a receção dos espanhóis do FC Barcelona, detentores do troféu, aos italianos do Follonica.

O FC Porto, vice-campeão em título, lidera o grupo C, em igualdade pontual com a formação italiana do Lodi, que derrotou os espanhóis do Reus, por 3-1, numa partida em que, como em todas as outras, venceu a equipa a jogar em casa.

No Pavilhão João Rocha, entrou melhor o Forte dei Marmi, que chegou à vantagem (0-1), mas os ‘leões’ deram a volta ao marcador com golos de Romero e Toni Pérez (2-1), este último nos derradeiros instantes do encontro.

O Benfica venceu os italianos do HRC Monza, por 3-1, com golos de Lucas Ordoñez (dois) e Miguel Rocha,

O Sporting segue na segunda posição do grupo B, com os mesmos três pontos dos espanhóis do Liceo, que venceram na Corunha os alemães do Herringen, por uns expressivos 8-4.

A formação ‘encarnada’ ocupa a segunda posição do grupo D, também com os mesmos três pontos dos espanhóis do Noia, que derrotaram os suíços do HC Montreux, por 6-0.