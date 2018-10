FC Porto bate Feirense e sobe à liderança da I Liga

Uma posição que vale mais pelo que pode ter de moralizadora, já que as diferenças na frente da tabela são mínimas, com quatro equipas separadas por um ponto apenas.

Depois do empate do Sporting de Braga (1-1 com o Vitória de Guimarães) e da derrota do Benfica (2-0 ante o Belenenses), a formação treinada por Sérgio Conceição não desperdiçou a ocasião e bateu os 'fogaceiros' com golos do brasileiro Felipe (22 minutos) e do maliano Marega (80).

Vindos de uma vitória em Moscovo para a Liga dos Campeões, os 'dragões' projetam para a competição nacional o seu bom momento, num teste que não era fácil - o Feirense continua a ter a defesa menos batida (cinco golos), mesmo depois do jogo de hoje, embora seja também quem menos marca (quatro).

O campeão nacional chega aos 18 pontos, tantos quantos tem o Sporting de Braga, mas passa a líder pelo saldo de golos, em que tem 12 positivos contra nove dos minhotos.

A um ponto apenas está o Benfica e o resistente Rio Ave, que nesta ronda recebeu e bateu o Chaves, por 1-0, e está a produzir o seu melhore arranque de sempre no escalão principal.

O Sporting, que é sexto, com 13 pontos, pode encurtar distâncias, se ainda hoje ganhar ao Boavista. Se assim for sobe a quinto, ficando a dois pontos do primeiro lugar.

A vitória sobre os ‘axadrezados’ permitirá recuperar o quinto lugar ao Santa Clara, que venceu no terreno do Desportivo das Aves (2-0), último classificado, prosseguindo assim na luta pelo acesso à Liga Europa.

Hoje, a tentar escapar à zona de despromoção, o Tondela (16.º, com seis pontos), perdeu na receção ao Vitória de Setúbal, por 2-1.

Também no 'campeonato da despromoção', o Moreirense superou o Marítimo por 1-0, e assim passou de 15.º para 12.º na tabela - agora um pouco menos aflito, já que passa a estar quatro pontos acima da zona de perigo.