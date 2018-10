FC Barcelona recupera liderança com triunfo frente ao Sevilha e perde Lionel Messi

O argentino, que assistiu o brasileiro Philippe Coutinho para o primeiro golo, aos dois minutos, e marcou o segundo, aos 12, saiu do relvado aos 26 com suspeita de uma fratura no braço direito, que o afasta, para já, do clássico do próximo fim de semana com o Real Madrid.

O uruguaio Luis Suárez aumentou a vantagem do FC Barcelona para 3-0, aos 63 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas o Sevilha, dos portugueses Daniel Carriço e André Silva, reduziu através de Pablo Sarabia, aos 79.

Com o português Nelson Semedo a titular, o FC Barcelona aumentou para 4-1 pelo croata Ivan Rakitic, mas o Sevilha ainda reduziu para 4-2 pelo colombiano Luis Muriel, aos 90+1.

Com os três pontos conquistados, o FC Barcelona recuperou a liderança da liga espanhola, com um total de 18, superando o Alavés (17) e aumentou para quatro a vantagem para o rival Real Madrid (quinto), que perdeu em casa com o Levante (2-1).

Além de ter alargado a vantagem para um adversário direto, dado que o Sevilha é terceiro, com 16 pontos, o FC Barcelona abriu também a diferença para o Atlético de Madrid, quarto com 16 pontos, que empatou 1-1 em casa do Villarreal.