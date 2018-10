FC Barcelona 'atropela' Real Madrid e Lopetegui pode ter lugar em risco

Mesmo sem Lionel Messi, o FC Barcelona goleou este domingo o Real Madrid por 5-1, isolando-se no comando da Liga espanhola de futebol à 10.ª jornada e agudizando a crise do eterno rival, nono classificado, já a sete pontos.

Sem o ‘astro’ argentino, que sofreu uma fratura no braço direito e deverá ficar fora dos relvados pelo menos três semanas, foi o uruguaio Luiz Suárez a brilhar, com três golos marcados aos 30 minutos, de penálti, 75 e 83.

O brasileiro Phillipe Coutinho (11) inaugurado o ativo e o compatriota Marcelo (50) tinha reduzido para 2-1, mas o Real Madrid, tricampeão europeu, tarda em superar a saída de Cristiano Ronaldo, e continua em autodestruição sob o comando do ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui num dos mais negros arranques de época da sua história.

Lopetegui, que passou duas épocas pelos ‘dragões’ sem conquistar qualquer troféu, e que ‘traiu’ a seleção de Espanha a dois dias do início do Mundial2018, frente a Portugal, para se juntar aos ‘merengues’, tem a sua continuidade posta em causa.

O pesadelo dos madridistas começou em contra-ataque conduzido na esquerda por Jordi Alba, concluído com atraso para Coutinho, que atirou sem oposição.

O início do festival Suárez começou em penálti cometido sobre si e convertido com sucesso, embora Courtois tenha adivinhado o lado, no 2-0 com quem se chegou ao intervalo.

Marcelo aproveitou a incapacidade dos catalães para aliviar para reduzir no início da segunda parte, no melhor período dos pupilos de Lopetegui, que logo a seguir poderiam ter empatado, não fosse o remate de Modric embater na base do poste.

Já com Nélson Semedo em campo, Suárez faria o 3-1 com vistoso golpe de cabeça, ainda assim aquém do brilho do ‘chapéu’ que fez a Courtois no 4-1, após contragolpe na sequência de perda de bola do ‘capitão’ Sérgio Ramos.

Perante um Real Madrid perdido, Dembele rasgou a defesa na esquerda e cruzou para a cabeça de Vidal fixar no resultado em 5-1, aos 87 minutos.

O 'Barça' lidera o campeonato, com 21 pontos, mais dois pontos do que o Atlético de Madrid, segundo classificado, que no sábado bateu a Real Sociedad, por 2-0, enquanto o Espanyol é terceiro, a três pontos.

O Real Madrid, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato e a terceira derrota seguida, caiu para o nono lugar, com 14 pontos.

A mais recente goleada no maior clássico espanhol remontava à época 2015/16, quando, em novembro de 2015, os catalães foram vencer a Madrid, por 4-0.

A última vez que o FC Barcelona tinha marcado cinco golos contra o Real Madrid aconteceu na temporada 2010/11, quando derrotou os ‘blancos’, então comandados por José Mourinho, por 5-0.

Hoje, o Alavés recebe o Villarreal e procura retomar o segudo posto, enquanto o Sevilha, com 16 pontos, joga em casa com o Huesca e tenta igualar o Atlétcio Madrid.