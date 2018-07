FAZ recolhe fundos para auxiliar ONG da Guiné-Bissau que apoia crianças talibé

As mais lidas

A FAZ convidou estilistas para a criação de peças, entre os quais três criadores guineenses: Alfa Cante, que foi considerado o melhor estilista da África Ocidental em 2015, Pérola Correia e D.Vaz (roupa para jovens, com peças únicas).

Frederico Azevedo afirmou a necessidade de sensibilizar para "a situação na Guiné-Bissau, para um grupo de 1.100 crianças talibé, enviadas pelos pais para estudar Alcorão fora do país e que, infelizmente, e não raras vezes, acabam por entrar nas redes de tráfico e ficam submetidas a exploração laboral e mendicidade durante muitos anos".

"O FAZ é composto por um grupo de voluntários, que pretende chamar a atenção para uma realidade que, por vezes, nos é muito distante, mas é muito preocupante, que é o tráfico de pessoas", referiu à agência Lusa a responsável pelo projeto, Frederica Azevedo, que se propõe angariar fundos para a AMIC, com a venda de peças de pano de pente, tradicional da Guiné-Bissau.

O movimento FAZ vai ser apresentado no domingo e recolher fundos para auxiliar a Associação de Amigos da Criança (AMIC), da Guiné-Bissau, que apoia crianças talibé, depois de viverem na miséria e de exploradas pelos professores de Alcorão.

