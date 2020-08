Liga dos Campeões

Fase inédita arranca com duelo entre PSG e Atalanta na Luz

A inédita fase final da Liga dos Campeões de futebol começa esta quarta-feira em Lisboa com os franceses do Paris Saint-Germain e os italianos da Atalanta a ‘lutarem’, no Estádio da Luz, por um lugar nas meias-finais da prova.