Farol da Ferraria recebe diploma de reconhecimento municipal

A Câmara de Ponta Delgada distinguiu o Farol da Ferraria, nos Ginetes, com o Diploma de Reconhecimento Municipal. Uma distinção honorífica que surge no ano em que o farol celebra o seu 117º aniversário.

A cerimónia teve lugar na passada sexta feira, no próprio Farol da Ferraria, e visou reconhecer o contributo secular dos seus faroleiros ao serviço da segurança marítima e apoio à comunidade.



O Capitão do porto de Ponta Delgada, Cruz Martins, agradeceu a distinção à Câmara Municipal de Ponta Delgada, considerando o momento como “marcante” na história do Farol da Ferraria, não esquecendo a importância dos faróis na segurança marítima.

Também o Comandante da Zona Marítima dos Açores, José Croca Favinha, agradeceu a distinção, considerando a mesma como “uma demonstração inequívoca da consideração da autarquia pelos serviços prestados em prol da segurança da navegação em águas da ilha de S. Miguel e por todos os faroleiros que aqui prestaram e prestam serviço”.

Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, José Manuel Bolieiro, o Comodoro defendeu o estabelecimento, no Farol da Ferraria, de um Centro de Interpretação do farol e núcleo museológico, afirmando que vai retomar o processo junto da Autoridade Marítima Nacional para colocar em marcha o projeto, que, segundo adiantou, espera contar com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

O Presidente da Câmara manifestou a disponibilidade da autarquia para colaborar no projeto e regozijou-se pela atribuição da distinção honorífica municipal ao Farol da Ferraria, o que “representa, desde logo, o que fomos e o que somos como povo”.

José Manuel Bolieiro saudou o trabalho desempenhado pelos faroleiros e deixou uma palavra de apreço aos jovens cadetes que “começam um percurso que vai ajudar a compreender os valores da vida e constituem um bom exemplo de cidadania”.

“A história imaterial do Farol da Ferraria levou a Câmara Municipal de Ponta Delgada a aprovar, por unanimidade, a proposta apresenta pela Comissão de Toponímia e a nossa autarquia fará tudo o que estiver ao seu alcance para também colaborar no desafio aqui lançado pelo senhor Comandante da Zona Marítima dos Açores” - frisou.

Recorde-se que a sugestão para a entrega do Diploma de Reconhecimento Municipal ao Farol da Ferraria foi apresentada, em outubro deste ano, à Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, presidida por José Andrade, pelo historiador Sérgio Rezendes, Cadetes do Mar, cadetes da Defesa e alunos das turmas 1 e 2 do 9º ano do Colégio do Castanheiro.

De referir que, no início da cerimónia, Sérgio Rezendes fez um breve enquadramento inicial da importância histórica do Farol da Ferraria, seguindo-se a entrega de diplomas, pelo próprio, aos Cadetes do Colégio do Castanheiro.