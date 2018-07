Farense elimina Penafiel nas grandes penalidades e continua na Taça da Liga

O Farense apurou-se este sábado para a segunda fase da Taça da Liga de futebol, ao bater o Penafiel no desempate por grandes penalidades (5-4), após um ‘nulo' no tempo regulamentar do encontro entre as duas equipas da II Liga.

Com apenas uma ‘cara nova' em cada ‘onze' inicial - Alan Júnior no Farense e Areias no Penafiel -, foram os algarvios, com apenas cinco jogadores no banco e sem guarda-redes suplente face à indisponibilidade de alguns reforços por ausência de certificados, a criar um ascendente claro depois de uns minutos iniciais de fase de estudo.

Jorge Ribeiro foi o primeiro jogador a ameaçar, na marcação de um livre direto, com a bola a passar rente ao poste, aos 11 minutos.

Na melhor fase algarvia da primeira parte, o guardião penafidelense Ivo Gonçalves foi chamado à ação em duas ocasiões, defendendo um ‘tiro' de André Vieira (28) e outro livre direto de Jorge Ribeiro (31).

O Penafiel só criou perigo aos 40 minutos, quando Fábio Abreu obrigou Miguel Carvalho a grande defesa, duelo que se repetiu no início da segunda parte com nova defesa do guardião (50), que os forasteiros começaram em melhor nível.

O ritmo foi diminuindo com o passar dos minutos, com o desgaste físico a acumular-se em duas equipas que faziam o seu primeiro jogo oficial e foram jogando, até final, à espera das grandes penalidades.

No desempate por grandes penalidades, o avançado Fábio Abreu foi o único dos dez marcadores a desperdiçar a sua oportunidade, atirando por cima.

Na segunda eliminatória da Taça da Liga, marcada para 29 de julho, os algarvios vão receber o Estoril Praia no Estádio de São Luís, em Faro.