Famílias de São Roque do Pico beneficiam de redução adicional no IMI

Cultura e Social

O polo de Vila do Porto do Museu de Santa Maria, acolhe, amanhã, dia 10 de janeiro, pelas 18 horas, a inauguração da exposição “Residência Criativa 2019 – Cerâmica e Fibras Vegetais", no âmbito do projeto com o mesmo nome, desenvolvido pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), em parceria com a GRATER.