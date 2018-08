Familiares de duas das vítimas mortais processam autoridades

As mais lidas

Os seus corpos queimados foram encontrados um dia depois do incêndio.

As vítimas, duas professoras de 70 e 73 anos, ficaram presas pelas chamas quando tentavam fugir de suas casas em Neo Voutza, localidade vizinha de Mati, a área mais afetada pelos incêndios de 23 de julho e que fica a nordeste da capital grega.

Familiares de dois mortos pelos incêndios da Grécia entraram com uma ação contra as autoridades devido à forma como ocorreu a resposta ao desastre, acusando-os de homicídio por negligência e exposição criminosa de pessoas ao perigo, entre outros crimes.

