"Faltam 27 médicos de família nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

O destaque do Desporto vai para o Sporting Ideal que se estreou a vencer em casa.

"Motociclista de 39 anos morre em acidente na SCUT na zona de São Roque" é outro destaque do jornal.

A "Revolução dos carros elétricos está a chegar" é o o título da reportagem que faz o destaque fotográfico do jornal sobre o Plano para a Mobilidade Elétrica dos Açores e as medidas que estão previstas para incentivar a compra de carros elétricos na Região.

As carências de médicos de família nos Açores e os concursos que o Governo lançou para tentar colmatar estas lacunas estão em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 15 de outubro de 2018.

