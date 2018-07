Falta retirar uma criança e o treinador da gruta

As equipas de socorro já resgataram mais um rapaz do interior da gruta em Chiang Rai, na Tailândia. São onze os jovens que saíram da gruta, permanecendo ainda um rapaz e o treinador

No início da operação de hoje, para resgatar os quatro jovens e o treinador que ainda permaneciam no interior da gruta, as autoridades manifestaram-se determinadas em concluir a operação até final do dia.

Além das quatro crianças que ainda permaneciam na gruta com o treinador, deverão igualmente sair hoje um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo desde que foi encontrado, no início da semana passada,

Os oito elementos da equipa de futebol que tinham já sido retirados da gruta e que estão internados mantêm-se em quarentena no hospital a aguardar confirmação sobre eventuais infeções. Dois estão a ser tratados por sinais de pneumonia.

Todos os rapazes internados têm de usar óculos escuros para se acostumarem à luz do dia, depois de quase duas semanas encurralados na gruta, sem comida.