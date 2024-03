Falta de eficácia volta a trair União Sportiva

Num jogo verdadeiramente difícil para as duas equipas, foi o Benfica a sair vitorioso do Pavilhão Sidónio Serpa, na tarde de ontem. As “encarnadas” ganharam ao União Sportiva por uma diferença de quatro pontos (52-56), numa partida em que a baixa eficácia da marca de lance livre, fixada nos 50%, traiu as açorianas.

Apesar do avanço inicial das “verdes” de Ponta Delgada, que estiveram a vencer por 8-0 no primeiro quarto, o Benfica rapidamente deu resposta. A formação de Eugénio Rodrigues teve em Keilanei Cooper a melhor marcadora, com 22 pontos convertidos, os mesmos de Katherine Andersen e Audrey Warren somados.



As açorianas ainda venceram o primeiro quarto, e foram empatadas para o intervalo (28-28) graças aos dois pontos marcados por Audrey no último segundo. Nos dois últimos tempos, o União Sportiva começou por marcar os primeiros quatro pontos, mas não conseguiu segurar a vantagem. A perder por oito pontos a 44 segundos do final, ainda reduziu para o 52-56 final.

Apesar da derrota, o Sportiva conserva a liderança da Liga feminina com 39 pontos.