Falta de apoios pode pôr em causa Festival do Caldo de Peixe

Ruben Farias, organizador do Festival do Caldo de Peixe admite que a falta de apoios públicos pode colocar em perigo futuras edições do festival, e que, se a situação se mantiver assim irá resultar em “muitas dificuldades” para dar continuidade ao evento.

O Festival do Caldo de Peixe tem demonstrado dificuldades em termos de receitas - o festival encontra-se sempre em défice. “Até hoje nunca conseguimos ganhar dinheiro”, adianta Ruben Farias, em declarações ao Açoriano Oriental.

É um problema que se agrava, tendo em conta a redução de apoios públicos que ocorreu este ano.

“Esta edição preocupa-nos porque estamos a sentir que há uma grande falta de apoio. Só temos o apoio da Câmara Municipal este ano, e estamos muito preocupados e apreensivos, porque já no ano passado quer a Direção Regional das Pescas, quer a Direção Regional do Turismo que sempre apoiaram, deixaram de nos dar esse apoio. Para nós é muito preocupante porque já estamos a acumular dívida, e isso não é bom para ninguém e as coisas acontecem exatamente por causa disso”, afirma o organizador do evento.

A edição deste ano será um teste para o futuro. Ruben Farias afirma que há vários particulares com dívidas contraídas para que seja possível celebrar este evento. E, se não houver apoios haverá “muitas dificuldades”, no que toca à logística de montar o recinto e à contratação de recursos humanos.

Por outro lado, o organizador declara que devia haver” uma seriação dos eventos”, de forma a perceber “quais são os que trazem duas ou três noites de loucura e aqueles que trazem cultura, bom nome às comunidades, aqueles que mostram a nossa cultura gastronómica, as tradições”, acrescenta.

O festival gastronómico do Caldo de Peixe, cuja edição deste ano se inicia amanhã, dia 21, e termina no sábado, dia 22, distingue-se pela promoção do peixe dos Açores, com ênfase em espécies de baixo valor comercial, através da confeção gastronómica de caldos de peixe, de forma tradicional e com alguma inovação, e ainda em tapas.

No que toca aos caldos de peixe, nesta edição, é possível aos festivaleiros degustar cinco caldos diferentes. Três destes confecionados por várias associações de pesca de São Miguel - a Associação de Pescas de Rabo de Peixe, a Associação Lagoa Bom Porto e a Cooperativa Ribeira Quente. Outro dos caldos será confecionado por um pescador da Graciosa, com um caldo de peixe típico desta ilha, no qual se inclui o famoso alho da Graciosa, e o último, o tradicional caldo de peixe de Rabo de Peixe, vai ser confecionado pela confraria do Caldo Peixe de Rabo de Peixe.

Além dos caldos de peixe, é possível apreciar diferentes tapas feitas com peixe dos Açores, nomeadamente cavala, veja, peixe-porco e atum.

“As pessoas vão poder degustar inovação, por parte dos gastrónomos dos Açores e vamos ter também aquilo que já nos caracteriza, ou seja, conseguimos de facto fazer a promoção de hambúrguer de cavala há muitos anos e vamos continuar a ter”, realça Ruben Farias.

Embora o foco principal do evento seja a gastronomia, há também uma parte de animação, com noites temáticas, onde será feita uma viagem no tempo às noites dos anos 80 e 90, na sexta-feira, e aos anos 2000, no sábado, seguidas de after hours com DJs.

Relativamente aos recintos, destaca-se este ano a alteração no layout do espaço, que visa reduzir o tempo de espera das filas no recinto gastronómico.

O acesso ao recinto gastronómico é livre, não há bilhete de entrada. Mas, há um cartão de consumo mínimo. Quem decidir ir ao evento só paga aquilo que consumir.

Quanto à zona de animação, as pessoas vão ter de pagar um passe único de 5 euros, para os dois dias, em que lhes é oferecida uma bebida.

A programação do Festival do Caldo de Peixe começa amanhã, dia 21, às 19h00 com a abertura do recinto gastronómico, que encerra às 00h00. O recinto de animação abre às 21h30, depois, às 22h00 há ‘Lôkura dos Anos 80 e 90!’, seguido de after hours, com o DJ Hillow às 00h30, culminando com o encerramento do recinto às 02h00.

Já no sábado, dia 22, o recinto gastronómico abre às 19h00, voltando a encerrar às 00h00. Quanto ao recinto de animação, este volta a abrir pelas 21h30, seguindo-se ‘Lôkura dos Anos 2000’, com atuações da Banda 8 e Mariana Rocha às 22h00, e after hours com o DJ Soulsky às 00h30, sendo que o recinto fecha às 02h00.