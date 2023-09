Falsa ameaça de bomba no aeroporto da Terceira

De acordo com o Jornal de Notícias, o alerta foi dado por um funcionário da Ryanair, após uma discussão com um passageiro. No entanto, tratou-se de um mal-entendido após a recusa do passageiro em pagar uma taxa de bagagem extra. O JN revela que, após diligências, os polícias apuraram que não se tratava de uma ameaça de bomba, mas sim de um conflito entre um funcionário daquela empresa e um passageiro que ia embarcar com destino ao Porto.

Fonte oficial da PSP esclareceu ao JN que o passageiro, “ao ser confrontado com o facto de ter de efetuar o pagamento da referida taxa, discordou, tendo nessa altura dito à sua mulher que o funcionário da Ryanair devia pensar que a mala tinha uma bomba”.