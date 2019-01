As mais lidas

Faleceu esta quinta-feira, Rui Ramos, com 53 anos, vítima de doença prolongada. Rui Ramos, foi presidente dos TSD/Açores entre 2007 e 2011, deputado na Assembleia Legislativa dos Açores entre 2008 e 2012, eleito pela ilha de São Miguel, e vereador eleito pelo PSD na Câmara Municipal da Lagoa entre 2009 e 2013.

Faleceu esta quinta-feira, Rui Ramos, com 53 anos, vítima de doença prolongada.

