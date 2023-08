Faleceu o padre Francisco Melo

Faleceu este sábado, em Ponta Delgada o padre Franscico Manuel Moniz de Melo, aos 70 anos de idade.

O sacerdote, que era capelão da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, residia na Casa Sacerdotal de Betânia e já se encontrava doente.

Com 35 anos de ordenação sacerdotal foi capelão do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e serviu durante estes anos paróquias como Água retorta, Porto Formoso, Ribeira-chã, Fenais da Luz, São Vicente Ferreira, Nossa Senhora de Fátima e Santa Clara, na ilha de São Miguel de onde era natural.

A missa de corpo presente terá lugar este domingo, pelas 15h00, na Igreja paroquial da Salga, na ouvidoria do Nordeste.